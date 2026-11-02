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Resumen

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Fotografía tomada de la cuenta en Threads @itsnatfilg de Nathalia Gadelha Filgueiras donde aparece mostrando una licencia en la cabina de mando de un avión. (EFE/ @itsnatfilg).
Fotografía tomada de la cuenta en Threads @itsnatfilg de Nathalia Gadelha Filgueiras donde aparece mostrando una licencia en la cabina de mando de un avión. (EFE/ @itsnatfilg).
/ @itsnatfilg
Por Agencia EFE

Una joven estadounidense de origen brasileño de 20 años, Nathalia Gadelha Filgueiras, era la copiloto del avión que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach (Florida) y en el que murieron sus nueve ocupantes, según confirmaron este lunes sus familiares a medios locales.

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