Imagen de archivo de un F-16 de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Foto: EPA/BRUCE OMORI
Naves de EE.UU. volaron cerca de Venezuela en las últimas semanas
Naves de EE.UU. volaron cerca de Venezuela en las últimas semanas

Aviones de combate, bombarderos y drones de vigilancia estadounidenses volaron cerca de las en las últimas semanas, según un análisis de la AFP, en medio de crecientes temores de una .

Washington desplegó en agosto una flota de buques de guerra en el Caribe para luchar contra el narcotráfico.

PUEDES VER: Donald Trump dice que la campaña de presión sobre Venezuela “trata sobre muchas cosas”

Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha matado a por lo menos 87 en una veintena de ataques contra embarcaciones.

El aumento de la presencia militar estadounidense ha elevado la tensión en la región.

El presidente de Venezuela, , ha acusado a Washington de utilizar el combate al tráfico de drogas como pretexto para colocar en la región un contingente militar que en realidad lo que busca es derrocarlo y apoderarse de los vastos yacimientos petroleros del país.

Según datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 analizados por la AFP, dos aviones F/A-18 de la Armada estadounidense sobrevolaron el golfo de Venezuela durante más de 40 minutos el martes, acercándose a poco más de 35 kilómetros de la costa.

Ese mismo día, un dron de vigilancia de largo alcance realizó repetidas pasadas durante varias horas a lo largo de un tramo de 800 kilómetros del mar Caribe.

El viernes por la mañana se produjo otro vuelo de drones a gran altitud en la misma zona.

Además, entre finales de octubre y finales de noviembre, se han producido cinco vuelos de bombarderos B-1 y B-52 y dos vuelos de F/A-18 a 40 kilómetros de la costa venezolana.

Según Miami Herald, Trump ofreció a Maduro y su familia una salida segura de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. La propuesta fracasó por desacuerdos sobre el control militar y la amnistía. #Trump #Maduro #Venezuela #NegociaciónPolítica

