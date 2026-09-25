icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Leonardo MUNOZ / AFP)
El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de Leonardo MUNOZ / AFP)
/ LEONARDO MUNOZ
Por Agencia EFE

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, advirtió ante la comunidad internacional de que la catastrófica riada que sepultó un valle del Himalaya en agosto fue un aviso urgente al mundo para tomar acción ante una crisis climática que devasta a los países más vulnerables.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.