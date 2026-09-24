Netanyahu dice ante la ONU que si no hubieran atacado Irán “todos estaríamos muertos”
Benjamin Netanyahu dijo ante la Asamblea General de la ONU que destruir las instalaciones nucleares de Irán fue “una de las decisiones más fáciles” que ha tomado porque, de no hacerlo, “todos estaríamos muertos”
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves ante la Asamblea General de la ONU que destruir las instalaciones nucleares de Irán fue “una de las decisiones más fáciles” que ha tomado como primer ministro porque, de no hacerlo, “todos estaríamos muertos”.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves ante la Asamblea General de la ONU que destruir las instalaciones nucleares de Irán fue “una de las decisiones más fáciles” que ha tomado como primer ministro porque, de no hacerlo, “todos estaríamos muertos”.
“La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro porque si no lo hubiéramos hecho estaríamos todos muertos”, añadió el mandatario en un discurso grandilocuente ante una sala semivacía.