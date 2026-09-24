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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, muestra un beeper mientras interviene durante la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, muestra un beeper mientras interviene durante la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 24 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP).
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves ante la Asamblea General de la ONU que destruir las instalaciones nucleares de Irán fue “una de las decisiones más fáciles” que ha tomado como primer ministro porque, de no hacerlo, “todos estaríamos muertos”.

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