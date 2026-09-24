El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó de “delincuentes juveniles” a los colonos violentos que atacan a comunidades palestinas en Cisjordania ocupada, durante su discurso el jueves ante Naciones Unidas.

“Lo que (los medios) cubren es un puñado de delincuentes juveniles, unos 150 en total, que van o lanzan piedras, que talan olivos”, dijo Netanyahu.

“No puedo soportar eso. No toleraré el vigilantismo”, aseguró.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Más de 500.000 israelíes viven allí en asentamientos junto a unos tres millones de palestinos.

Los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y en los últimos meses se produjo un aumento de los ataques y robos perpetrados por colonos extremistas contra palestinos.