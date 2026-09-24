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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 24 de septiembre de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 24 de septiembre de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP).
/ ANGELA WEISS
Por Agencia AFP

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó de “delincuentes juveniles” a los colonos violentos que atacan a comunidades palestinas en Cisjordania ocupada, durante su discurso el jueves ante Naciones Unidas.

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