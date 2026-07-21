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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con los periodistas antes de partir de la base conjunta Andrews en Maryland, el 19 de julio de 2026. (Brendan Smialowski / POOL / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con los periodistas antes de partir de la base conjunta Andrews en Maryland, el 19 de julio de 2026. (Brendan Smialowski / POOL / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de haber mostrado su “verdadera naturaleza autoritaria” tras afirmar que no volverán a celebrarse elecciones en el país centroamericano.

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