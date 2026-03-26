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Este boceto judicial muestra al exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York. (AFP).
Este boceto judicial muestra al exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York. (AFP).
/ JANE ROSENBERG
Por Agencia AFP

El derrocado mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este jueves ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su espectacular captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas.

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