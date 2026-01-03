Maduro aterriza en Nueva York rodeado de un gran contingente de seguridad

Escucha la noticia
Maduro aterriza en Nueva York rodeado de un gran contingente de seguridadResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.
LEE: Trump dice que las petroleras de EEUU volverán a Venezuela
El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.
Newsletter Vuelta al Mundo
Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.
Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.
MÁS: Candidatos y políticos peruanos reaccionan ante la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE.UU.
El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Trump dice que EE.UU. reparará la infraestructura petrolera “en muy mal estado” de Venezuela
- EE.UU. bautizó la misión para capturar a Maduro como operación Resolución Absoluta
- Donald Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición
- Trump: sería “difícil” para Machado liderar Venezuela porque no tiene “apoyo ni respeto”
- Trump dice que Petro tiene que “cuidarse el trasero” tras la captura de Maduro
Contenido sugerido
Contenido GEC