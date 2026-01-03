Maduro aterriza en Nueva York rodeado de un gran contingente de seguridad

Un avión que presuntamente transportaba al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro aterriza en la Base Aérea Nacional Stewart de la Guardia en Newburgh, Nueva York, el 3 de enero de 2026. (Foto: Leonardo Munoz / AFP)
Un avión que presuntamente transportaba al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro aterriza en la Base Aérea Nacional Stewart de la Guardia en Newburgh, Nueva York, el 3 de enero de 2026. (Foto: Leonardo Munoz / AFP)
Agencia EFE

El avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, , aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.

El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (Foto: EFE/Ronald Peña R./Archivo)
Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en , junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.

