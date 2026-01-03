Fotografía de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (Foto: EFE/Miguel Gutierrez)
Agencia EFE
Agencia EFE

Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descendió este sábado esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de -2 grados bajo cero.

Francisco Sanz

Noticia en desarrollo...

