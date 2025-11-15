Desde el gobierno venezolano afirman que el objetivo del despliegue militar estadounidense en el Caribe es derrocar a Nicolás Maduro.
Desde el gobierno venezolano afirman que el objetivo del despliegue militar estadounidense en el Caribe es derrocar a Nicolás Maduro.
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Maduro dice que Venezuela no será la Gaza de Suramérica en plena tensión con EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
Maduro dice que Venezuela no será la Gaza de Suramérica en plena tensión con EE.UU.

Maduro dice que Venezuela no será la Gaza de Suramérica en plena tensión con EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Venezuela, , dijo este viernes que su país no se convertirá en “la Gaza de Suramérica”, en plena tensión con Estados Unidos por el , que Caracas ve como una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

“¿Queremos otra Gaza ahora en Suramérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? (...) Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz”, expresó el mandatario en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

En su discurso, Maduro pidió al pueblo estadounidense, sin hacer alusión específica a algún nombre, detener “la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra” a Suramérica y al Caribe. Estados Unidos ha desplazado efectivos navales y aéreos a la región, , el más grande de su flota.

PUEDES VER: Trump sobre Venezuela: “Ya me decidí, pero no puedo decirles qué será”

Y hablando en inglés y español, el gobernante aseguró que “la orden es la paz”. “War (guerra), no. Death (muerte), no. Peace, and life, and love. Paz, vida y amor. No al odio, no a la guerra”, sentenció.

Trump dice haber tomado una decisión

Por su parte, el presidente estadounidense, , dijo este viernes haber tomado una decisión sobre las posibles operaciones militares en Venezuela, pero aseguró que todavía no las puede revelar.

“Ya me decidí. No puedo decirles qué será. en términos de frenar la entrada masiva de drogas”, aseguró el presidente.

Previamente, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario se había encontrado con el secretario de Defensa, , y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, para debatir una “variedad de opciones” sobre posibles acciones militares en Venezuela.

La reunión privada, según el Post, se produjo 24 horas después de que Hegseth anunciara en su cuenta oficial de X el inicio de la en el continente con el objetivo de combatir el narcotráfico, aunque sin detallar los objetivos ni las acciones específicas.

Marineros a bordo del portaaviones Gerald R. Ford (CVN 78) se alinean en la borda mientras el buque zarpa el 8 de abril de 2017. (Foto: MCC Christopher Delano / US NAVY / AFP).
Marineros a bordo del portaaviones Gerald R. Ford (CVN 78) se alinean en la borda mientras el buque zarpa el 8 de abril de 2017. (Foto: MCC Christopher Delano / US NAVY / AFP).
/ MCC CHRISTOPHER DELANO

Este viernes, anunció un nuevo ataque contra una lancha supuestamente cargada de drogas que mató a cuatro personas y la enmarcó como parte de la misión ‘Lanza del Sur’.

Desde Trinidad y Tobago (país que está a unos 12 kilómetros de la costa más cercana venezolana) se confirmó en esta jornada que la Marina de Guerra de EE.UU. regresará a la isla para seguir sus ejercicios militares con la Fuerza de Defensa Trinitense, una situación que en anteriores ocasiones el chavismo ha denunciado como actos de provocación.

Pronunciamiento regional

El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, propuso conformar “una liga amplia de juristas en defensa del derecho internacional” para evaluar una denuncia ante instancias internacionales por la “amenaza o el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en el Caribe”.

LEE TAMBIÉN: Maduro pide al pueblo de EE.UU. que pare “la mano enloquecida de quien ordena bombardear”

La ONU ha tachado de a las embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que se han cobrado la vida de más de ochenta personas.

En medio de la creciente tensión en el Caribe también se pronunció la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que alertó sobre “una desestabilización sin precedentes” en la región si EE.UU. diera “el salto” hacia un “movimiento militar de agresión”.

Ese bloque está integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, este último país suspendido.

NICOLÁS MADURO HABLA SOBRE EL INTENTO DE ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE EEUU | Gestión #nicolásmaduro #estadosunidos #embajadadeestadosunidos #caracas #embajadaamericana 🚀 ¿Quieres entender el mundo sin ruido? Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio. #GestiónNewsroomLive #NoticiasGlobales #AnálisisGeopolítico #EconomíaMundial #IA #Geopolítica #LatinosEnUSA #NoticiasEnEspañol 👉 Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario. 🌎 Síguenos en nuestras redes sociales: 📌 Web oficial: https://gestion.pe/mundo/ 📌 LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0 📌 X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9 📌 TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC