Una fotografía proporcionada por el Servicio de Prensa Presidencial muestra al presidente estadounidense Donald Trump asistiendo a una conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (no aparece en la foto) en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 28 de diciembre de 2025 | EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Una fotografía proporcionada por el Servicio de Prensa Presidencial muestra al presidente estadounidense Donald Trump asistiendo a una conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (no aparece en la foto) en Palm Beach, Florida, EE. UU., el 28 de diciembre de 2025 | EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición
Resumen de la noticia por IA
Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición

Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado, en conferencia de prensa, que su Administración gobernará Venezuela hasta que haya una transición, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del sábado 3 de enero.

Noticia en desarrollo...

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC