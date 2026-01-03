Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado, en conferencia de prensa, que su Administración gobernará Venezuela hasta que haya una transición, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la madrugada del sábado 3 de enero.
Noticia en desarrollo...
