El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia su discurso de apertura durante una reunión con su gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, pronuncia su discurso de apertura durante una reunión con su gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 2 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
/ YURI GRIPAS / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump: helicóptero de EE.UU. fue alcanzado en el ataque contra Venezuela pero pudo regresar
Resumen de la noticia por IA
Trump: helicóptero de EE.UU. fue alcanzado en el ataque contra Venezuela pero pudo regresar

Trump: helicóptero de EE.UU. fue alcanzado en el ataque contra Venezuela pero pudo regresar

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , dijo este sábado que un helicóptero estadounidense resultó alcanzado en el y que un par de militares resultaron además heridos, pero aseguró que nadie ha fallecido y que la aeronave logró retornar a su base con éxito.

“Un helicóptero fue alcanzado, muy fuerte, pero lo recuperamos”, reveló en una entrevista telefónica con Fox News, en la que afirmó que “un par de chicos fueron alcanzados, pero nadie murió”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: El canciller de Venezuela exige a Trump que devuelva de “manera inmediata” a Maduro

Previamente, fuentes del Gobierno habían informado al periódico The New York Times que no hubo bajas estadounidenses en la operación sobre Venezuela, que sirvió para capturar al líder chavista, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, aunque no dieron datos de bajas venezolanas.

Según Trump, Maduro y su mujer están ahora detenidos a bordo del buque USS Iwo Jima y van camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro. (Foto de Jim Watson y Federico Parra / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro. (Foto de Jim Watson y Federico Parra / AFP).
/ JIM WATSON FEDERICO PARRA

Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Maduro y su esposa serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC