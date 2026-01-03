Trump: “queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela”

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que tras la salida de Nicolás Maduro, Estados Unidos quiere “la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país”.

Trump anunció que “el dictador y terrorista” Nicolás Maduro “finalmente ha sido derrocado en Venezuela” y celebró que el pueblo de ese país suramericano “será libre” tras la captura del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses en una operación relámpago en Caracas y alrededores.

“Vamos a hacer que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente, seguro y vamos a hacer que muchos venezolanos que viven en Estados Unidos estén muy felices. Han sufrido. Se les ha privado de mucho. Ya no van a sufrir más”, dijo Trump.

Trump aseguró que la operación militar estadounidense en la que detuvieron al líder venezolano y a su esposa, es una “aviso” a otros países y un ejemplo de que “el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo”.

“Esta operación extremadamente exitosa debe servir de aviso a cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vidas estadounidenses”, aseguró en una declaración desde Mar-a-Lago (Florida).