El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite a los empleados federales en EE. UU. descansar durante Nochebuena y Navidad. | Crédito: Doug MILLS / POOL / AFP
Trump: “queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela”
El presidente estadounidense, , dijo hoy que tras la salida de , Estados Unidos quiere “la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país”.

Trump anunció que “el dictador y terrorista” Nicolás Maduro “finalmente ha sido derrocado en Venezuela” y celebró que el pueblo de ese país suramericano “será libre” tras la captura del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses en una operación relámpago en Caracas y alrededores.

“Vamos a hacer que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente, seguro y vamos a hacer que muchos venezolanos que viven en Estados Unidos estén muy felices. Han sufrido. Se les ha privado de mucho. Ya no van a sufrir más”, dijo Trump.

Trump aseguró que la operación militar estadounidense en la que detuvieron al líder venezolano y a su esposa, es una “aviso” a otros países y un ejemplo de que “el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo”.

“Esta operación extremadamente exitosa debe servir de aviso a cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vidas estadounidenses”, aseguró en una declaración desde Mar-a-Lago (Florida).

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

