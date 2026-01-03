La opositora venezolana, María Corina Machado; y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Federico Parra / Patrick T. Fallon / AFP)
La opositora venezolana, María Corina Machado; y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Federico Parra / Patrick T. Fallon / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump: sería “difícil” para Machado liderar Venezuela porque no tiene “apoyo ni respeto”
Resumen de la noticia por IA
Trump: sería “difícil” para Machado liderar Venezuela porque no tiene “apoyo ni respeto”

Trump: sería “difícil” para Machado liderar Venezuela porque no tiene “apoyo ni respeto”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de EE.UU., , consideró este sábado que “sería muy difícil” para la principal líder opositora venezolana , presidir la nación suramericana tras la , al considerar que “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario”, explicó Trump sobre Machado en una rueda de prensa celebrada en su residencia personal de Mar-a-Lago horas después de ejecutarse el operativo para capturar en Caracas a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump dice que analizará una posible presidencia de Machado en Venezuela

El presidente estadounidense aseguró además que su Gobierno no ha estado recientemente en contacto con Machado, ganadora del Nobel de la Paz en 2025 y defensora de la campaña de presión del republicano sobre el chavismo.

La que fuera precandidata por la Plataforma Unitaria para las presidenciales venezolanas de 2024 ha sido señalada en varias ocasiones como una candidata a ocupar la presidencia si Maduro era derrocado.

En una entrevista que Trump otorgó horas antes de la rueda de prensa a la cadena FoxNews ya indicó que tendría que analizar la posible presidencia de Machado.

La oposición venezolana también está dividida: no todos respaldan la transición a Machado ni su apoyo a Trump.
La oposición venezolana también está dividida: no todos respaldan la transición a Machado ni su apoyo a Trump.

Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en su país. Tras conocerse la noticia, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.

Caracas y estados centrales reportan fuertes detonaciones nocturnas. Explosiones e incidentes cerca de instalaciones clave. El gobierno denuncia agresión militar de EE.UU. y se reserva el derecho a la defensa. #Caracas #Explosiones #Venezuela #EEUU #AgresiónMilitar

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC