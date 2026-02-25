Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Gobierno de Suiza ordenó el congelamiento de los activos vinculados a Nicolás Maduro, como medida preventiva. Foto: Juan BARRETO / AFP.
El Gobierno de Suiza ordenó el congelamiento de los activos vinculados a Nicolás Maduro, como medida preventiva. Foto: Juan BARRETO / AFP.
Por Agencia EFE

El entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro quedó convencido de que Estados Unidos no atacaría Venezuela tras una conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, semanas antes del operativo militar que lo capturó el pasado 3 de enero, informó este miércoles el diario The New York Times.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.