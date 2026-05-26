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El expresidente venezolano Nicolás Maduro gesticula durante la sesión de clausura del Foro Parlamentario Global Antifascista en Caracas, el 5 de noviembre de 2024. (Juan BARRETO / AFP)
El expresidente venezolano Nicolás Maduro gesticula durante la sesión de clausura del Foro Parlamentario Global Antifascista en Caracas, el 5 de noviembre de 2024. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido su presunto testaferro, Alex Saab, desde la semana pasada, según reportó este martes el diario Miami Herald.

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