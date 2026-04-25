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Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York, Estados Unidos. (EFE/Jane Rosenberg).
Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York, Estados Unidos. (EFE/Jane Rosenberg).
/ Jane Rosenberg
Por Agencia EFE

Estados Unidos ha accedido a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que afrontan en Nueva York, según un documento judicial.

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