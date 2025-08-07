EE.UU. ofrece recompensa récord de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y lo acusa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, informó la fiscal general Pam Bondi en la red social X.

Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde que fue proclamado el año pasado vencedor en elecciones denunciadas como fraudulentas por la oposición. El líder chavista está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Información en desarrollo...