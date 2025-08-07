El líder chavista, Nicolás Maduro, hablando durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en Caracas, Venezuela, el 30 de julio de 2025. (Foto de Marcelo Garcia / Palacio de Miraflores / EFE)
El líder chavista, Nicolás Maduro, hablando durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en Caracas, Venezuela, el 30 de julio de 2025. (Foto de Marcelo Garcia / Palacio de Miraflores / EFE)
/ Marcelo Garcia
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
EE.UU. ofrece recompensa récord de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y lo acusa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
EE.UU. ofrece recompensa récord de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y lo acusa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa

EE.UU. ofrece recompensa récord de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y lo acusa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó este jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, informó la fiscal general Pam Bondi en la red social X.

Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde que fue proclamado el año pasado vencedor en elecciones denunciadas como fraudulentas por la oposición. El líder chavista está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC