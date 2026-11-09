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Resumen

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Imagen de archivo de Nicolás Maduro. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Imagen de archivo de Nicolás Maduro. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, estudia religión en la prisión de Nueva York donde lleva recluido desde su captura por parte de Estados Unidos en enero de 2026 y se ha interesado por el judaísmo, según informó este lunes el diario The New York Times (NYT).

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