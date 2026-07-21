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Este boceto judicial muestra al exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York. (AFP).
Este boceto judicial muestra al exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York. (AFP).
/ JANE ROSENBERG
Por Agencia EFE

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso este martes que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de cargos de narcotráfico, comience en junio de 2027, según un documento presentado ante un tribunal federal de Nueva York.

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