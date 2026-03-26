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Partidarios del derrocado mandatario de Venezuela Nicolás Maduro se manifiestan con un cartel de él y su esposa Cilia Flores con el lema "Los queremos de vuelta", en Caracas el 26 de marzo de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
Partidarios del derrocado mandatario de Venezuela Nicolás Maduro se manifiestan con un cartel de él y su esposa Cilia Flores con el lema "Los queremos de vuelta", en Caracas el 26 de marzo de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El juez encargado del proceso contra el derrocado mandatario de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves desestimar el caso, tal y como pedían sus abogados.

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