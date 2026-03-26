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Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York, Estados Unidos. (EFE/Jane Rosenberg).
Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York, Estados Unidos. (EFE/Jane Rosenberg).
/ Jane Rosenberg
Por Agencia EFE

El juez federal a cargo del caso del derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, afirmó este jueves que no les considera “una amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos, puesto que ya se encuentran detenidos en el país.

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