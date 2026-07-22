icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York. (EFE/ Jane Rosenberg).
Un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York. (EFE/ Jane Rosenberg).
/ Jane Rosenberg
Por Agencia AFP

La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027 durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.