Fotografía que muestra el helicóptero dónde es trasladado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este sábado en el helipuerto Westside en Nueva York (Estados Unidos). (Foto: EFE/ Ángel Colmenares)
Agencia EFE
Agencia EFE

Maduro llega en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde afrontará proceso judicial
El presidente venezolano, , llegó este sábado a la ciudad de Nueva York en un helicóptero que aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, .

Maduro será trasladado a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y posteriormente al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito neoyorquino de Brooklyn, según medios locales.

Francisco Sanz

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará cargos por , conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

El avión militar Boeing 757 que trasladó a Maduro aterrizó en la tarde de este sábado en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, tras haber sido capturado en la madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Agentes de la DEA son vistos delante y dentro de una camioneta que supuestamente transportaba al presidente venezolano Nicolás Maduro en Nueva York, Nueva York, EE.UU., 03 de enero de 2026. (Nueva York) (Foto: EFE/EPA/Olga Fedorova)
En Stewart lo esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA, con temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero. Maduro descendió del avión esposado y fue trasladado bajo custodia en helicóptero hacia Manhattan.

Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.

La acusación original del tribunal neoyorquino, basada en una investigación de la DEA, señala a Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una red supuestamente vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.

El presidente de Estados Unidos, , confirmó este sábado que su país llevó a cabo “con éxito un y que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “capturados y sacados del país”.

Trump añadió posteriormente que ambos permanecieron detenidos en un buque militar y que serían trasladados a Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que ofreció detalles de la operación llevada a cabo por fuerzas especiales estadounidenses.

Por su parte, el secretario general de la ONU, , aseguró hoy que está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, que podría tener “preocupantes implicaciones para la región”.

Asimismo, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el próximo lunes para abordar la situación tras los ataques que afectaron a infraestructuras civiles y militares y que se cobraron la vida de al menos 40 personas en la capital y en los estados cercanos de La Guaira, Miranda y Aragua, según el diario The New York Times.

