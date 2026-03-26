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Un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York. (EFE/ Jane Rosenberg).
Un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York. (EFE/ Jane Rosenberg).
/ Jane Rosenberg
Por Agencia EFE

La segunda audiencia en el caso judicial contra el derrocado mandatario de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, terminó este jueves sin una decisión del juez sobre la disputa por el pago de sus abogados.

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