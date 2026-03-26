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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 26 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el 26 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el derrocado mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, que comparece ante un juez en Nueva York este jueves, enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante.

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