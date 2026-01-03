Esta combinación de imágenes muestra al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dirigiéndose al público durante una rueda de prensa, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gesticulando durante una rueda de prensa en Caracas, el 1 de septiembre de 2025. Foto: Fabrice COFFRINI, Juan BARRETO / AFP
/ FABRICE COFFRINI JUAN BARRETO
Agencia EFE
Agencia EFE

Guterres expresa “profunda alarma” por la “escalada de tensión en Venezuela”
El secretario general de la ONU, , expresó este sábado su “profunda alarma” por la reciente “escalada de tensión en Venezuela”, que culminó con una y que, advirtió, podría tener “preocupantes implicaciones” para la región.

Guterres subrayó a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, que los acontecimientos recientes constituyen “un precedente peligroso” para el orden internacional e insistió en la necesidad de un “pleno respeto, por parte de todos”, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

Francisco Sanz
“El secretario general está profundamente preocupado porque las normas del derecho internacional no hayan sido respetadas”, señaló el portavoz, sin entrar en detalles sobre el alcance o las circunstancias de la acción militar estadounidense, ni sobre posibles responsabilidades concretas.

Guterres reiteró su llamado a todas las partes involucradas dentro del país a apostar por una salida “política y pacífica”.

“El secretario general exhorta a todos los actores en Venezuela a comprometerse en un diálogo inclusivo, con pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho”, indicó Dujarric.

Fuentes diplomáticas consultadas por EFE señalaron que la ONU sigue de cerca la evolución de los acontecimientos y que el Consejo de Seguridad se reunirá de urgencia esta misma tarde para tratar la situación.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Desde hace años, la organización ha defendido una solución negociada a la crisis venezolana, apoyando iniciativas de mediación y diálogo entre el Gobierno y la oposición, y reclamando de forma reiterada el respeto a las libertades fundamentales y a los mecanismos democráticos.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, y haberlos sacado del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Trump aseguró hoy que Maduro y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

