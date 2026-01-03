Trump confirmó que sus fuerzas militares incautaron el buque.
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump dice que EE.UU. estaba listo para una “segunda oleada” de ataques, pero no hizo falta
El presidente de EE.UU., , dijo este sábado que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una “segunda oleada” de , pero afirmó que la primera acometida “fue tan letal” que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

“Estábamos preparados para una segunda oleada. Estábamos listos, y esto fue tan letal, tan poderoso, que no fue necesario, pero estábamos preparados”, dijo hoy Trump en una entrevista telefónica realizada con la cadena Fox News.

PUEDES VER: Cayó Nicolás Maduro, EN VIVO: últimas noticias de la detención del presidente venezolano por parte de EE. UU.

“Lo que hicieron es realmente asombroso, y creo que envía un mensaje de que ya no vamos a dejarnos manipular como país por estos países”, explicó el presidente, subrayando sus acusaciones contra Maduro y sus seguidores cercanos, a los que acusa de encabezar el Cartel de los Soles y de tratar de inundar EE.UU. con drogas.

El mandatario definió el ataque militar de esta noche, ejecutado con helicópteros sobre Caracas y varios estados circundantes, como uno de los “momentos clave” de su segundo mandato y destacó que la operación, en la que se capturó a Maduro y a Flores, se hizo “con precisión milimétrica”.

Se reportaron ataques en Fuerte Tiuna, una de las principales bases militares de Venezuela, situada en la capital.
Se reportaron ataques en Fuerte Tiuna, una de las principales bases militares de Venezuela, situada en la capital.

“Nadie tiene el talento ni el armamento que nosotros poseemos”, destacó el magnate neoyorquino, que también afirmó que le dijo a Maduro que tenía que “rendirse” y que finalmente Washington optó por algo “mucho más preciso y mucho más potente”.

Trump ha asegurado que Maduro y Flores fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serán llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

