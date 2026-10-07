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Resumen

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Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal de Nueva York. ( Jane ROSENBERG / AFP).
Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal de Nueva York. ( Jane ROSENBERG / AFP).
/ JANE ROSENBERG
Por Agencia EFE

El depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían enfrentar nuevos cargos por presuntas torturas a estadounidenses en Venezuela, según avanzó este miércoles en exclusiva la cadena CNN.

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