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Resumen

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Imágenes de archivo que muestran a Nidal Hasan y a una cámara de ejecución por pelotón de fusilamiento en una prisión de Utah, Estados Unidos. (Dominio Público | AP Foto/Trent Nelson, Archivo).
Imágenes de archivo que muestran a Nidal Hasan y a una cámara de ejecución por pelotón de fusilamiento en una prisión de Utah, Estados Unidos. (Dominio Público | AP Foto/Trent Nelson, Archivo).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La posibilidad de transmitir en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, el exmilitar condenado por la masacre de Fort Hood en el 2009, encendió la polémica en Estados Unidos sobre la pena de muerte y el uso de la violencia estatal como mensaje disuasorio. El presidente Donald Trump, que inicialmente respaldó la idea, ahora duda si autorizar la difusión pública. ¿Cómo funciona este método de ejecución, qué procedimiento se sigue y por qué su posible transmisión genera controversia?

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