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Resumen

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Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que, en 2009, asesinó a 13 personas en la base militar de Fort Hood, Texas. (Foto de AP)
Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que, en 2009, asesinó a 13 personas en la base militar de Fort Hood, Texas. (Foto de AP)
Por Agencia AFP

El fusilamiento del autor condenado a muerte por la masacre en una base militar en 2009 será transmitido en vivo, dijo un funcionario del Pentágono el jueves.

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