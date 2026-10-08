El fusilamiento del autor condenado a muerte por la masacre en una base militar en 2009 será transmitido en vivo, dijo un funcionario del Pentágono el jueves.

Será el primer fusilamiento que realizaron las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961.

La ejecución de Nidal Hasan “será transmitida en vivo. Se darán más detalles”, dijo a la AFP el funcionario en condición de anonimato.

Más temprano, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había declarado que la ejecución será “pública”.

Nidal Malik Hasan mató a tiros a 13 soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009 e hirió a otros 32. (AFP PHOTO/BELL COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT). / HO

“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, dijo Hegseth al “influencer” y activista de derecha Jack Posobiec, en un video compartido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.

Hasan, psiquiatra del Ejército de Estados Unidos, asesinó a 13 personas en Fort Hood en 2009.

Doce de los muertos y 30 de los heridos eran soldados. Hasan fue alcanzado por los disparos de un agente de la policía civil y quedó parcialmente paralizado.