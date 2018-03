Nikolas Cruz se declara no culpable de la masacre en Florida El autor confeso de la masacre de Parkland no respondió a la lectura de los 34 cargos en su contra, por lo que la jueza del caso interpretó que se declara no culpable y así lo consignó en el expediente

Nikolas Cruz se declara no culpable de la masacre en Florida. (AP).