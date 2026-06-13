Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lo que el presidente Trump afirma que es un ataque mortal contra el líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero. (Captura de Truth Social / AFP)
Lo que el presidente Trump afirma que es un ataque mortal contra el líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero. (Captura de Truth Social / AFP)
/ -
Por Agencia AFP

Un alto funcionario del Pentágono sostuvo el sábado que la muerte del líder de la banda criminal de origen venezolano Tren de Araguaenvía un mensaje claro a América Latina” sobre el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump de combatir el narcotráfico.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.