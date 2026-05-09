Más de 100 personas están enfermas con un norovirus, un virus que causa gastroenteritis aguda, a bordo de un crucero que zarpó de Florida (EE.UU.) la semana pasada y atracará de nuevo en el estado en los próximos días.

102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess, que se encuentra navegando cerca a las Bahamas, han reportado estar enfermos con el virus, que produce vómito y diarrea, según señalaron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en un comunicado.

Para contener el brote, el personal del bote aumentó la “limpieza y desinfección”, aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de “limpieza” y para reportar los casos, según detalló el escrito.

El crucero tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, a las afueras de Orlando, el próximo 11 de mayo, de acuerdo con el portal de seguimiento de cruceros CruiseMapper.

En el buque van un total de 3.116 pasajeros, por lo que el brote actual afecta un 3% de los viajeros.

El norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según los CDC. Puede propagarse mediante el contacto directo con otras personas, el consumo de alimentos y bebidas contaminados con el virus, y al tocar superficies contaminadas.

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El primer caso de hantavirus en el MV Hondius no pudo haberse contagiado durante el crucero, dijo el miércoles 6 de mayo a la AFP una experta de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Antes de embarcar, la pareja neerlandesa en el origen del brote había recorrido Chile, Uruguay y Argentina, indicaron las autoridades argentinas. (AFP)

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