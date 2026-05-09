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Vista del crucero Regal Princess desde el casco antiguo de Willemstad, Curazao, en el Caribe neerlandés, el 7 de abril de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Vista del crucero Regal Princess desde el casco antiguo de Willemstad, Curazao, en el Caribe neerlandés, el 7 de abril de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

Más de 100 personas están enfermas con un norovirus, un virus que causa gastroenteritis aguda, a bordo de un crucero que zarpó de Florida (EE.UU.) la semana pasada y atracará de nuevo en el estado en los próximos días.

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