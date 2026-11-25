La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró este miércoles el estado de emergencia, en vigor desde esta tarde, para movilizar recursos ante una tormenta que traerá fuertes rachas de viento, lluvias e inundaciones costeras en las próximas horas, en vísperas del Día de Acción de Gracias.

Sherrill dijo en una rueda de prensa que la medida afecta a todo el estado y advirtió de que la tormenta provocará “potenciales apagones prolongados en Acción de Gracias”, un festivo estadounidense que se celebra mañana jueves y que supone la mayor movilización del año por carretera a lo largo del país.

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“La inundación costera puede ser especialmente intensa porque los fuertes vientos coincidirán con la marea alta y anticipamos que mañana por la mañana será el peor momento. Las condiciones persistirán en Acción de Gracias y mejorarán el viernes”, señaló.

Sherrill destacó que la emergencia no restringe los viajes en el estado, pero alentó a la población a desplazarse hoy a sus destinos para evitar complicaciones mañana durante la tormenta.

El estado de Nueva York, por su parte, no ha hecho una declaración de emergencia pero anticipa condiciones invernales, sobre todo en lugares de alta elevación, y la Gran Manzana, la península de Long Island y el Valle del Hudson esperan también lluvias, inundaciones costeras y rachas de viento, anunció la gobernadora Kathy Hochul.

“Nuestros equipos estatales están listos, pero quiero que los neoyorquinos también lo estén. Estén pendientes de las previsiones locales y tengan cuidado si viajan”, agregó Hochul en un mensaje en X.

La oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York indicó que se esperan vientos sostenidos de 30 a 38 millas por hora (mph), con “posibles” rachas de 50 a 60 mph, y los peores momentos entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde del jueves, sobre todo en “puentes y otros lugares elevados”.

Las malas previsiones coinciden con el histórico desfile de Acción de Gracias patrocinado por los grandes almacenes Macy’s, que recorre las principales calles de Nueva York con unos famosos globos gigantes que se verán potencialmente afectados por el viento, aunque las autoridades no han dictado cambios al evento.

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