La demócrata Mikie Sherrill será la nueva gobernadora de Nueva Jersey, según proyecciones

La demócrata Mikie Sherrill fue elegida gobernadora de Nueva Jersey tras imponerse al republicano Jack Ciattarelli, según las proyecciones de las grandes cadenas de televisión, en una elección marcada por el intento de Donald Trump de replicar su mejora de los resultados de las presidenciales de 2024.

Sherrill, excongresista y piloto naval, obtuvo alrededor del 57 % de los votos frente al 43 % de Ciattarelli con el 67 % escrutado y asumirá el cargo en enero de 2026, en sustitución del también demócrata Phil Murphy.

Su campaña se centró en criticar la afinidad de su oponente con Trump, mientras el Partido Demócrata buscaba consolidar su control en el estado, después de que Trump recortara la ventaja en un estado fuertemente demócrata en unos diez puntos en las elecciones generales del año pasado.

El apoyo de Trump a Ciattarelli no sirvió para movilizar un número suficiente de votantes republicanos en los condados más populosos del Nueva Jersey, parte del área metropolitana de Nueva York.

Sherrill mejoró el resultado de la candidata demócrata en las presidenciales de 2024, Kamala Harris, en condados claves como Passaic, Union o Hudson, consolidando los avances demócratas en estas elecciones locales, vistas como un primer examen electoral para Trump y sus políticas.

“ Voy a liderar con coraje y nunca olvidar a servicio de quién estoy ”, indicó en X Sherrill, expiloto naval de helicópteros y fiscal federal de 53 años.

Sherrill será la segunda mujer que ocupa el cargo de gobernadora de Nueva Jersey en los 238 años de historia del estado.

