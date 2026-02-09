Nueva Jersey reporta 17 muertos por ola de frío que afecta a varios estados

Escuchar
La nieve cubre un automóvil y una acera mientras se ve el horizonte de Nueva York al fondo desde Weehawken, Nueva Jersey, el 1 de febrero de 2026. (Kena Betancur / AFP)
Por Agencia EFE

La ola de frío que ha estado afectando al noreste de Estados Unidos desde el paso de la primera gran tormenta invernal en enero ha dejado ya 17 muertos en Nueva Jersey, de acuerdo con medios locales.

