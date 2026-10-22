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Un caballo de coche de caballos se desplaza por Central Park, en la ciudad de Nueva York, el 14 de octubre de 2026. (SPENCER PLATT / Getty Images vía AFP)
Un caballo de coche de caballos se desplaza por Central Park, en la ciudad de Nueva York, el 14 de octubre de 2026. (SPENCER PLATT / Getty Images vía AFP)
/ SPENCER PLATT
Por Agencia EFE

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó este jueves una ley que prohibirá los carruajes tirados por caballos en junio de 2028, poniendo fin a una opción turística de transporte que ha formado parte de la estampa de Central Park durante unos 150 años.

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