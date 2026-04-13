Las organizaciones de dueños de bodegas en Nueva York criticaron este lunes al alcalde Zohran Mamdani tras anunciar que el primer supermercado público, una de sus grandes promesas de campaña, estará ubicado en La Marqueta, en El Barrio latino de Harlem.

Mamdani ya enfrentó críticas durante su campaña tras anunciar que abriría un supermercado en cada barrio para hacer frente al alto costo que pagan los neoyorquinos por sus productos.

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“Nos oponemos a lo que Mamdani está creando: bodegas propiedad de la ciudad”, indicó a EFE el presidente de la Asociación de Bodegas y Pequeños Negocios de Nueva York, Francisco Marte, que consideró “injusto” que los impuestos que pagan se usen para establecer negocios que competirán contra ellos.

Mamdani, denunció Marte, mantuvo silencio sobre este tema “y de repente anuncia que ya tiene un lugar para competir contra los bodegueros, y se jacta diciendo que se podrá conseguir pan, huevos baratos” y que a los empleados les pagará “salarios de sindicatos”.

Aseguró el empresario que la situación “está difícil” para los negocios y que el dinero que generan “no alcanza” para pagar más salarios a los empleados.

El alcalde demócrata socialista dijo hoy que busca garantizar a todos los neoyorquinos, independientemente de sus ingresos o código postal, “acceso a alimentos frescos y saludables a un precio asequible”.

Según Marte, ese comentario del alcalde “confunde a la comunidad”, porque les lleva a creer “que somos los chicos malos, que explotamos a la comunidad” con los precios.

“El puede hacer eso (competir con precios) porque no pagará alquiler, porque (el local) será propiedad del Gobierno y lo hará con fondos públicos”, afirmó.

De acuerdo con Marte, este tipo de negocio fracasó en Kansas City “por el mal manejo del Gobierno”, y vaticinó que lo mismo ocurrirá en Nueva York.

Indicó además que existe preocupación entre los bodegueros, pero también entre dueños de supermercados, al asegurar que este proyecto del alcalde afecta a todos.

Por el momento dijo que hablarán con concejales para intentar que no se asignen fondos del presupuesto -que se discute en la legislatura municipal- a este supermercado en La Marqueta.

Por su parte, la Unión de Bodegas de América (UBA) cuestionó por qué el alcalde no colabora con bodegas y supermercados “para marcar una verdadera diferencia” que permita bajar los precios de productos esenciales.

“Este es un problema en el que podemos evitar las soluciones superficiales, implementar soluciones reales y reconocerle el mérito si su objetivo es realmente ayudar a los neoyorquinos”, indicó su portavoz, Fernando Mateo.

Afirmó que todos reconocen que muchas familias, especialmente en comunidades de bajos ingresos, enfrentan una presión económica real, “y coincidimos en que es necesario abordar la asequibilidad”.

Recordó que la UBA apoyó a Mamdani basándose en un compromiso “claro y directo de colaborar con nosotros para evitar la creación de bodegas municipales”.

“Dicho compromiso no se ha cumplido. Esto representa una grave traición a la confianza de miles de pequeños empresarios que creyeron en esa promesa”, aseguró la organización.

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