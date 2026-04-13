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El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, pronuncia un discurso durante su discurso de los 100 días de mandato en Maspeth, Nueva York, el 12 de abril de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, pronuncia un discurso durante su discurso de los 100 días de mandato en Maspeth, Nueva York, el 12 de abril de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

Las organizaciones de dueños de bodegas en Nueva York criticaron este lunes al alcalde Zohran Mamdani tras anunciar que el primer supermercado público, una de sus grandes promesas de campaña, estará ubicado en La Marqueta, en El Barrio latino de Harlem.

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