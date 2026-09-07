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Resumen

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Fotografía de archivo de Zohran Mamdani, candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York (EE.UU.). Foto: EFE/ Equipo de Campaña Zohran Mamadani
Fotografía de archivo de Zohran Mamdani, candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York (EE.UU.). Foto: EFE/ Equipo de Campaña Zohran Mamadani
Por Agencia EFE

La ciudad de Nueva York, dirigida por el socialista Zohran Mamdani, anunció este lunes la creación de una agencia municipal centrada en la defensa de los derechos laborales y el apoyo a los sindicatos.

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