Nueva York descarta que el apagón del sábado fuera resultado de un ataque

Las autoridades de Nueva York descartaron este domingo que el apagón masivo ocurrido el sábado en la zona oeste de la ciudad, que afectó a unos 72.000 clientes, fuera resultado de un ataque.

"No hay ninguna indicación de que se tratara de un ciber ataque o de un ataque físico", aseguró en una rueda de prensa Tim Cawley, el director en Nueva York de Con Edison, la compañía eléctrica.

También se desechó la posibilidad de que el corte de luz se debiera a una subida en el consumo eléctrico por las altas temperaturas vividas ayer en la Gran Manzana, como se había planteado en algunos de los medios locales.



"Sabemos que esto pasó en un momento en el que había un relativo bajo consumo (de electricidad). No fue por una demanda enorme de energía, sino que de hecho estaba a niveles bastante bajos", apuntó ante la prensa el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio.



Cawley confirmó que el apagón afectó a 72.000 contadores, aunque dijo no poder dar una cifra estimada de los ciudadanos que se vieron impactados, puesto que hay contadores que suministran a todo un edificio y otros a un sólo hogar.



El fallo, apuntó, se originó en una subestación de grandes dimensiones en la zona oeste del Midtown de Manhattan, en el centro de la isla, y afirmó que aun se está investigando exactamente qué sucedió, ya que su prioridad el sábado era la de restablecer el suministro eléctrico.



Detalló sin embargo que la zona afectada fue desde la calle 30 hasta la 72, y desde la quinta avenida hasta la doce, ya en la orilla del río Hudson.



En las 5 horas que duró el apagón, desde las 18.47 de la tarde del sábado hasta la medianoche, unos 400 policías y 100 agentes de tráfico participaron en las labores de emergencia, mientras que se detalló que se tuvieron que rescatar a unas 400 personas que quedaron atrapadas en ascensores.



De Blasio confirmó asimismo que no se ha informado de ningún herido como consecuencia del apagón, y señaló que es posible que se tarde varias semanas en publicar un informe con los resultados de las investigaciones de lo sucedido.



"Pedimos sinceras disculpas por el corte en el suministro eléctrico y en cómo impactó en la perturbación de la vida de los ciudadanos y en los negocios de Nueva York", afirmó el representante de Con Edison.



La compañía eléctrica ha sido duramente criticada por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que aseguró en entrevistas con los medios locales sentirse muy frustrado por la situación, ya que en una metrópoli de este tamaño un corte de luz supone una amenaza para la "seguridad de los ciudadanos".



"Pagamos a Con Ed, no nos hacen un favor. Deberíamos tener un sistema que anticipe y contemple incidentes previsibles", apuntó.



De Blasio, por su parte, agradeció tanto el papel jugado por los servicios de emergencia de la ciudad como el comportamiento de los ciudadanos, que dijo eran los "más fuertes" del mundo.



"Se enfrentan a las adversidades de manera increíble", dijo.



El fallo eléctrico afectó al normal funcionamiento del metro, dejó a muchos ciudadanos atrapados en ascensores y hasta una parte de la concurrida Times Square se quedó sin sus luminosos habituales.



Los semáforos tampoco funcionaron, lo que llevó a varios ciudadanos a intentar dirigir el tráfico en las intersecciones.

Las tiendas tuvieron que cerrar y los espectáculos de Broadway no continuaron ya que la mayoría de los teatros cancelaron sus presentaciones, incluido el espectáculo de la cantante Jennifer López en el Madison Square Garden, que ha anunciado la celebración de ese concierto este lunes.

