Un dron se estrelló el lunes por accidente contra el 7 World Trade Center de Nueva York (Estados Unidos), desatando una respuesta masiva de la Policía Federal. El incidente fue ocasionado por un turista de Texas que realizaba grabaciones durante sus vacaciones.

Según el Daily News, Adam Ismail, de 22 años, dijo que esperaba grabar algunas imágenes asombrosas alrededor de las 3 de la tarde del lunes.

Sin embargo, cuando lanzó su dron DJA Air 2 a unos ocho pisos en el aire, este se encajó entre la fachada metálica del edificio de 52 pisos y sus ventanas.

El citado medio estadounidense precisó que Ismail estaba grabando imágenes para sus aproximadamente 3.000 seguidores de Instagram. “Es un dron de uso personal“, dijo.

El 7 World Trade Center está situado cerca de donde se ubicaba el complejo del World Trade Center, en el Bajo Manhattan. El nombre se refiere a dos edificios: el original, construido en 1987 y destruido en los atentados del 11 de septiembre del 2001, y el edificio actual, que fue inaugurado el 2006.

La persona involucrada indicó que este incidente provocó que “el departamento de Policía de Nueva York, la unidad antiterrorista y el FBI respondieran”.

“Hoy aprendí que no se puede volar un dron en ningún lugar de la ciudad de Nueva York”, dijo Adam, quien alegó que no sabía que el edificio era parte del World Trade Center, por lo que los ataques terroristas del 11 de septiembre no pasaron por su mente.

“No le hice pasar un mal rato a la policía, y ellos no me hicieron pasar un mal rato. Solo tenían que comprobar que estaba haciendo lo que dije que estaba haciendo“, precisó.

Por su parte, la policía de la Autoridad Portuaria le emitió una citación por violar el código de la ciudad que impide el uso personal de drones.

