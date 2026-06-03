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Resumen

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Imagen de una de las grabaciones en las que se ve a los hombres entrando en el alcantarillado en Nueva York. (Getty Images).
Imagen de una de las grabaciones en las que se ve a los hombres entrando en el alcantarillado en Nueva York. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

La policía de Nueva York está llevando a cabo una investigación tras la aparición en las últimas semanas de múltiples videos que muestran a grupos de personas entrando y saliendo del sistema de alcantarillado de la ciudad.

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