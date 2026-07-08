La alcaldía de Nueva York, liderada por Zohran Mamdani, anunció la creación de un canal de WhatsApp en español llamado “El Chisme Oficial de NYC”, con el que se busca poner al alcance de la población hispanohablante información oficial y combatir la difusión de noticias falsas.

Este medio funcionará las 24 horas y presenta datos sobre programas municipales, servicios públicos y sociales, orientación sobre trámites, empleo, alertas de emergencia y también recursos de consulta sobre temas migratorios.

Mamdani indicó que la implementación de este servicio se debe a que “todos los neoyorquinos merecen saber lo que la ciudad hace por ellos en el idioma que hablan en sus casas”.

La iniciativa llega acompañada de la reactivación de la cuenta oficial en español de la comuna neoyorquina en Instagram que señala en su descripción “nueva cuenta, nueva era”.

“En Nueva York todos conocen a alguien que escuchó algo de alguien más. Queremos asegurarnos de que estás escuchando el ‘chisme’ oficial”, dijo el alcalde neoyorquino en un video subido a dicha red social.

Combatiendo la desinformación

La presentación de servicios de este tipo se produce en un contexto de alerta creciente sobre la proliferación de información falsa y maliciosa entre la comunidad de origen latinoamericano en Estados Unidos.

Un estudio de la firma de medios y mercado Nielsen publicado en el 2021 cita que los hispanos y afrolatinos gastaban más tiempo en las redes sociales que otros colectivos, y también que dichos grupos eran particularmente vulnerables a la desinformación.

Nielsen analizó los sitios de noticias estadounidenses en los que los latinos constituían el 10% o más de la audiencia y encontró que el 12% de ellos contenían información que entraba en las categorías “mixta”, sesgada o directamente de teorías de conspiración.

La investigación señalaba que una de las consecuencias de ello fue que la población latina durante la pandemia de COVID-19 tuvo casi tres veces más casos por persona comparados con la población no hispana. Esta situación se vio agravada porque se trataba de un segmento que tradicionalmente tenía acceso limitado a servicios de salud y seguros.

WhatsApp es un canal de difusión de noticias falsas habitual entre las comunidades hispanohablantes. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / KIRILL KUDRYAVTSEV

En el 2022 el centro de estudios Brookins Institution indicó que la circulación de desinformación era particularmente alarmante entre los hispanos de EE.UU., debido a que en dicho territorio la información en español de las redes sociales no tenía el mismo nivel en sus sistemas de verificación que en inglés.

Esa situación se habría agravado luego de que compañías de plataformas sociales como Meta anunciaran la eliminación de sus programas de revisión de datos por terceros a inicios del 2025.

Otro trabajo presentado en el 2024 en la revista PNAS Nexus mencionó que en el ámbito norteamericano la dependencia de contenido de redes sociales en español es un predictor de creencia en narrativas políticas falsas entre los latinos.

El cálculo preliminar de los investigadores señalaba que los latinos que accedían a redes sociales en español para ver noticias tenían una probabilidad mayor de entre 11 y 20 puntos porcentuales de creer en falsas narrativas que aquellos que consumían contenido en inglés.

Factores como la confianza en la veracidad del material compartido por las redes familiares de los usuarios hispanos incidían en que esta información era asumida como verdadera.

Otros estudios del Digital Democracy Institute of the Americas encontraron que había por lo menos una segmentación territorial en la difusión de estas informaciones en la jurisdicción estadounidense. En territorios como Florida, con gran cantidad de migrantes cubanos, muchos de los mensajes estaban orientados hacia el miedo al comunismo, mientras que en estados como Texas el discurso desinformativo se orientaba hacia teorías de conspiración electorales, afectación económica y la gestión migratoria.

Proyectos contra ‘fake news’ en español

La necesidad de mitigar el impacto de la información falsa en el medio hispanohablante de EE.UU. ha dado lugar a diversas iniciativas de verificación de información.

Uno de los proyectos más importantes de esta índole es “Factchequeado”, una organización sin fines de lucro y sin orientación partidaria que trabaja como una suerte de eje o central de verificación de datos exclusivamente dedicada a los hispanoparlantes de Estados Unidos.

La entidad trabaja con un centenar de medios de habla hispana de diversa escala en el gigante norteamericano, a los que provee de contenido de comprobación y herramientas de verificación.

Entre los socios que trabajan junto a “Factchequeado” se encuentran “El Tiempo Latino” de Washington D. C., “La Opinión” de Los Ángeles y la cadena “Univisión”, con la que trabajó en su barómetro de desinformación llamado “El Detector”. La ONG también mantiene una alianza con PolitiFact, traduciendo sus desmentidos y adaptándolos culturalmente al público hispano.

Decenas de inmigrantes y activistas sostienen pancartas que piden vivienda en vez de carpas para los inmigrantes indocumentados, durante una protesta hoy en las escalinatas de la Alcaldía de Nueva York (EE.UU.). Inmigrantes latinos, políticos y activistas dejaron oír este jueves su voz en Nueva York en defensa de los miles de inmigrantes que están llegando a Nueva York, para reclamar que sean colocados en viviendas seguras y no en carpas gigantes como anunció la Alcaldía. (Foto: EFE/ Jorge Fuentelsaz)

La actividad de Factchequeado fue más allá, pues hace un año presentó “ChatMigrante”, un servicio de consulta automatizado en WhatsApp que emplea inteligencia artificial y brinda información en español sobre temas migratorios a la comunidad latina en EE.UU. A esto se sumó un proyecto pedagógico llamado “FactChallenge”, con el que se capacita a los usuarios hispanos en el reconocimiento de cadenas de desinformación.

El medio digital Documented, centrado en la comunidad de inmigrantes, lanzó una iniciativa similar con un canal de WhatsApp en el que los usuarios pueden reportar cadenas y contenidos potencialmente desinformativos en español. El equipo periodístico revisa dicho contenido y responde aclarando cuál es su naturaleza y lo contrasta con información oficial para la difusión de aclaraciones.

La Spanish Language Disinformation Coalition es otro proyecto nacido de las entidades de derechos civiles y agrupa a una veintena de estas organizaciones para exigir a las empresas de redes sociales mayor responsabilidad con respecto a la desinformación dirigida a comunidades hispanas.

Uno de los ejes claves de los reclamos de esta coalición es que las plataformas designen un presupuesto de moderación en español proporcional al que hay para contenidos en inglés, a fin de evitar la difusión de discursos de odio, noticias falsas y más mensajes nocivos entre los hablantes de español en Estados Unidos.

La Universidad de Nueva York también trabajó en la materia a través de su Monitor de Elecciones Bilingüe, implementado en el 2022 para analizar el consumo de medios de comunicación, los debates sobre política y la difusión de información durante y tras la campaña electoral del 2002 en el gigante norteamericano.

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