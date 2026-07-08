Por Guillermo Vera Ayala

La alcaldía de Nueva York, liderada por Zohran Mamdani, anunció la creación de un canal de WhatsApp en español llamado “El Chisme Oficial de NYC”, con el que se busca poner al alcance de la población hispanohablante información oficial y combatir la difusión de noticias falsas.

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