Nueva York registra 13 muertes relacionadas con el frío desde finales de enero

Montones de nieve cubren la acera mientras una persona cruza la calle en Midtown Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 1 de febrero de 2026. (kena betancur / AFP)

Montones de nieve cubren la acera mientras una persona cruza la calle en Midtown Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 1 de febrero de 2026. (kena betancur / AFP)

Montones de nieve cubren la acera mientras una persona cruza la calle en Midtown Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 1 de febrero de 2026. (kena betancur / AFP)
Montones de nieve cubren la acera mientras una persona cruza la calle en Midtown Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 1 de febrero de 2026. (kena betancur / AFP)
/ KENA BETANCUR
Por Agencia AFP

Nueva York registró 13 muertes relacionadas con hipotermia al cumplirse este lunes el undécimo día consecutivo con temperaturas bajo cero, declaró el alcalde Zohran Mamadani.

