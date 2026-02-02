Nueva York registra 13 muertes relacionadas con el frío desde finales de enero

Nueva York registró 13 muertes relacionadas con hipotermia al cumplirse este lunes el undécimo día consecutivo con temperaturas bajo cero, declaró el alcalde Zohran Mamadani.

La hipotermia “jugó un papel” en 13 de las 16 muertes de neoyorquinos durante este periodo de frío intenso, afirmó Mandami en rueda de prensa. Tres de los casos fueron considerados sobredosis de drogas.

Ninguna de estas personas se encontraba durmiendo en la calle en el momento de su muerte, añadió el alcalde. Algunas habían estado previamente en contacto con los servicios de albergues de emergencia.

Mamdani indicó que la ciudad ha activado centros de acogida de emergencia y una flota de 20 vehículos con personal sanitario.

“Hasta esta mañana, hemos logrado más de 930 derivaciones a albergues y refugios seguros. También hemos trasladado de manera involuntaria a 18 neoyorquinos que fueron considerados un peligro para sí mismos o para otros”, señaló.

Entre 2005 y 2021, Nueva York registró entre nueve y 27 muertes relacionadas con el frío por año, según estadísticas oficiales. Esa cifra subió a 34 en 2021 y a 54 en 2022.

El contralor financiero de la ciudad, Mark Levine, estimó que hay “decenas de miles” de neoyorquinos sin hogar, “en su mayoría familias con niños”.

Afirmó que “casi el 95%” reside en albergues municipales.

En agosto de 2021, estos refugios albergaban a 44.586 personas, “la población diaria más baja en casi una década”, señala.

Esta cifra aumentó de 22.955 a 62.679 personas entre enero de 2000 y enero de 2020.

La megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos desde el fin de semana ha dejado 30 muertos, incluidos siete en un accidente aéreo, y más de medio millón de hogares sin electricidad, en pleno frío polar. (AFP)

