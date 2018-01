Nueva York tuvo la menor tasa de homicidios desde la II Guerra Mundial

La tasa de criminalidad descendió en Nueva York, Chicago y Washington D.C. en 2017, a pesar de algunos casos particularmente sangrientos, según recuentos publicados por los diarios locales de estas tres grandes metrópolis estadounidenses.

Según los cálculos de "The New York Times" (NYT), en 2017 se registraron 330 homicidios voluntarios en Nueva York frente a 334 del año anterior, la cifra más baja desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en caída espectacular desde el pico del 2.245 muertos en 1990.

La criminalidad en general descendió en Nueva York, desde el número de violaciones al robo de coches, según el NYT.



Chicago, que en 2016 sufrió su año mas sangriento en dos décadas, con 754 homicidios, vio bajar la cifra un 16%, a 650 asesinatos, según "The Chicago Tribune2, que indica que se trata del descenso más marcado desde 2004.

Washington D.C. registró en tanto 259 homicidios en 2017, frente a los 300 del año anterior, según "The Washington Post", que recuerda, no obstante, que la capital vivió asesinatos de adolescentes particularmente sangrientos.



Pero no todas las principales ciudades se pueden jactar de haber hecho progresos en este ámbito, en Baltimore, gran puerto de la costa este, el número de homicidios pasó de 318 en 2016 a 343 en 2017, según "The Washington Post".



Fuente: AFP