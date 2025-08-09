Imágenes de policías en Times Square en la ciudad de Nueva York. Foto: EFE
Imágenes de policías en Times Square en la ciudad de Nueva York. Foto: EFE
Agencia AFP
Agencia AFP

Nueva York: Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square
Nueva York: Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

Nueva York: Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

Un adolescente armado de 17 años e hirió a tres personas el sábado en Times Square, en , indicó la policía de la ciudad.

El incidente tuvo lugar alrededor de la 01H20 local (05H20 GMT) tras una disputa, informó a AFP un portavoz de la policía.

Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable.

Turistas visitan Times Square en la ciudad de Nueva York. Foto: KENA BETANCUR / AFP
“El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego”, añadió el portavoz.

El sospechoso no ha sido acusado formalmente.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud presa del pánico, aunque AFP no pudo confirmar inmediatamente su autenticidad.

A finales del mes pasado, y luego se suicidó en un rascacielos de Manhattan.

