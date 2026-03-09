Escuchar
Un artefacto explosivo casero sin detonar durante una protesta de extrema derecha contra la supuesta "islamización", frente a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, en Nueva York, el 7 de marzo de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Por Agencia EFE

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI investigan como un acto de “terrorismo relacionado con el Estado Islámico (EI)” el lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado frente a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, durante las protestas del pasado fin de semana, confirmó hoy la comisionada de policía, Jessica S. Tisch.

