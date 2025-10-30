Roger Zuzunaga Ruiz
Cómo nuevas pruebas nucleares de EE.UU. y Rusia serían “muchas veces más peligrosas que las de la Guerra Fría”
El tablero nuclear mundial volvió a encender sus alarmas. Horas después de que Vladimir Putin anunciara la primera prueba exitosa de Poseidón, el dron submarino de propulsión nuclear capaz de transportar una ojiva termonuclear y sortear cualquier defensa, Donald Trump ordenó al Pentágono reanudar de inmediato los ensayos nucleares de Estados Unidos, suspendidos desde hace más de tres décadas. Los dos anuncios reactivan el fantasma de una nueva carrera armamentista entre las mayores potencias bélicas del planeta y poseedoras del mayor número de ojivas nucleares. ¿Qué pasará con la cada vez más debilitada legislación que regula el control de estas armas desde el fin de la Guerra Fría?

