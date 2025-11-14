Imágenes de un ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha en el Caribe. Foto: AFP / Archivo
Imágenes de un ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha en el Caribe. Foto: AFP / Archivo
Agencia AFP

Nuevo ataque de EE.UU. a presunta narcolancha mata a cuatro en el Caribe, según medios

destruyó esta semana otra presunta embarcación con drogas en el Caribe, , según medios estadounidenses que citan a un funcionario del Departamento de Defensa.

No está claro cuándo ocurrió el ataque: según CBS News fue el lunes, mientras que el New York Times lo sitúa el miércoles. Ambas versiones se basan en declaraciones de un funcionario del Pentágono.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Congreso de Estados Unidos aprueba acuerdo y pone fin al cierre de Gobierno más largo de su historia

Estados Unidos desplegó desde septiembre para estas operaciones contra el narcotráfico, presuntamente proveniente de Venezuela y Colombia.

Ya son 21 las embarcaciones bombardeadas con saldo de al menos 80 muertos.

Esta campaña militar ha sido denunciada por la ONU y numerosos países. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que hay “fuertes indicios” de ejecuciones “extrajudiciales”.

Captura de video del ataque a una narcolancha en el Pacífico oriental, ejecutado por Estados Unidos. Pete Hegseth / X

Sin embargo, .

Un portaaviones estadounidense llegó el martes a la región, lo que marca un aumento considerable de los medios militares movilizados por Washington.

Venezuela activó ese mismo día nuevos ejercicios militares en todo el país para responder a lo que considera de Estados Unidos.

El portaviones más grande del mundo se incorporó el martes 11 de noviembre al operativo de la marina de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, un despliegue que Venezuela ve como una forma de presión para provocar la salida del líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)

